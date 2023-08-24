النزاهة النيابية تكشف معلومات جديدة بشأن سرقة القرن- عاجل

2023/08/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن معلومات جديدة بشأن سرقة القرن، لافتاً الى أن المتهمين مساندين من جهات سياسية متنفذة.

وقال السلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "48 متورطاً في تسهيل اجراءات سرقة القرن، معظمهم يقيمون خارج العراق ومساندين من جهات سياسية متنفذة".



وأضاف: "نعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والجهات المعنية، ولازال القضاء يسعى باستردادهم ومحاكمتهم على نهب أموال الشعب العراقي".

يذكر أنه تم من خلال سرقة القرن الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول عام 2021، وأغسطس/ آب عام 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فر معظم مالكيها خارج البلاد.





