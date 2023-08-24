اخماد حريق اندلع بمعمل للصناعات الغذائية شرقي بغداد

2023/08/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (24 آب 2023)، من اخماد حريق معمل للصناعات الغذائية في منطقة جميلة شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرق الدفاع المدني، أخمدت حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق مستخدمة من قبل معمل "الباشا" للصناعات الغذائية في منطقة جميلة شرقي بغداد".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 13 فرقة إطفاء لتكافح النيران داخل المعمل المحترق ونجحت بإيقاف امتداد النيران إلى البنايات المجاورة اولاً لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط بنايه المعمل والسيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



وتابعت أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".



