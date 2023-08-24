الفتح ينافس عملاقا سعوديا للفوز بنجم آرسنال

2023/08/24 | 09:35 - المصدر: واع

متابعة – واعدخل ناديان سعوديان في مفاوضات قوية مع نجم آرسنال الإنجليزي، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الفتح يتنافس مع نادٍ سعودي آخر لم يتم الافصاح عن اسمه، للفوز بخدمات الجناح الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي، من أجل التوقيع معه في الساعات القليلة الماضية.ويعمل الناديان في الوقت الحالي، على إقناع النجم الإيفواري، بعد عودته لصفوف آرسنال هذا الصيف عقب انتهاء إعارته لنيس الفرنسي، وخروجه من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا هذا الموسم، وأيضا رفضه مؤخرا لعرض من بشكتاش التركي.ويرتبط نيكولاس بيبي صاحب الـ28 عامًا، بعقد مع آرسنال حتى نهاية حزيران 2024.وخاص بيبي مع نادي نيس خلال فترة إعارته بالموسم الماضي، 19 مباراة وسجل 6 أهداف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.