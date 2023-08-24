بقيادة ميسي..انتر ميامي يهزم سينسيناتي ويبلغ نهائي كأس اميركا

2023/08/24 | 09:35 - المصدر: واع

متابعة - واعساهم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي مجددا في مساعدة فريقه وقاده الى قلب تأخره بهدفين دون رد إلى تعادل مثير في الأشواط الإضافية بنتيجة 3-3 أمام سينسيناتي قبل أن يحقق الفوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 ويبلغ نهائي بطولة كأس اميركا المفتوحةوسجل سينسيناتي هدف التقدم في الدقيقة 18 عبر لاعبه الأرجنتيني لوتشيانو أكوستا وعزز الفريق نتيجته في الدقيقة 53 من الشوط الثاني بهدف أحرزه المهاجم الأميركي براندون فاسكيز ، وفي الدقيقة 68 تمكن ميسي من صناعة هدفي تقليص الفارق لفريقه لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل 2-2 .وفي الشوط الاضافي الاول اعاد البديل جوزف مارتينيز هدف التقدم لانتر ميامي، وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني أدرك سينسيناتي التعادل 3-3 عن طريق لاعبه الياباني يويا كوبو ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت لانتر ميامي بنتيجة 5-4 .وضرب انتر ميامي موعدا في مباراة نهائية أخرى في 27 ايلول المقبل مع هيوستن دينامو الذي تأهل بعد تغلبه على ريال سولت ليك 3-1 في نصف النهائي الآخر.