مكافحة المتفجرات تعالج 58 عبوة ناسفة محلية الصنع في الانبار

2023/08/24 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، عن معالجة 58 عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الانبار. وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد ورود نداء الى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في ناحية البغدادي وعلى الفور توجهت مفرزة مختصة الى محل الحادث وبعد اجراء […]

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