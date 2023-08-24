2023/08/24 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت جنيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا، ردت خلاله على واقعة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني معها خلال نهائي بطولة كأس العالم للسيدات. وحقق منتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم للسيدات الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما […]

ظهرت المقالة نجمة منتخب إسبانيا تكسر صمتها بعد واقعة “القبلة المثيرة أولاً على ايرث نيوز.