2023/08/24 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رغم الدعوات المتزايدة للتخلي عن العملة الأميركية، تزايد استخدام دولار في المدفوعات الدولية، الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفق ما أظهرته أحدث بيانات نظام التحويلات العالمية “سويفت”. ارتفعت التداولات المرتبطة بالدولار في يوليو إلى مستوى قياسي بلغ 46 بالمئة، وهو ما يزيد قليلا عن الثلث قبل عقد من الزمن، كما […]

ظهرت المقالة رغم جهود التخلي عنه.. تعاملات الدولار عالميا عند مستوى قياسي أولاً على ايرث نيوز.