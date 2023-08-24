قرعة متوازنة لممثلي الوطن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

2023/08/24 | 10:05 - المصدر: واع

بغداد – واع

شهد اليوم الخميس، سحب القرعة الرسمية لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووضعت القرعة فريق الكهرباء في المجموعة الثانية بمواجهة الوحدات الأردني والكويت الكويتي وأهلي حلب السوري، فيما وضعت الزوراء في المجموعة الثالثة بمواجهة الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني.

المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، وأهلي حلب السوري.

المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، والعربي الكويتي.