الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من نفط العراق خلال شهر

2023/08/24 | 10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الخميس، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر تموز الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 10 شركات من أصل 40 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تموز".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية والامريكية ثالثا بعدد 4 شركات لكل واحدة منهما، وجاءت الشركات الايطالية رابعا بعدد 3 شركات، وجاءت الشركات اليونانية والاماراتية بعدد شركتين لكل واحدة منهما، فيما توزعت البقية على الشركات التركية والاسبانية و(الهولندية - البريطانية) الكويتية والأردنية والاذربيجانية والماليزية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منها".

ووفقا لـ"سومو"، فإنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".