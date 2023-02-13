المحافظات لن تنفق أموالها

2023/08/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم الخميس، (24 آب 2023)، ان اشراف الوزارات والحكومة المركزية على المشاريع واليات الانفاق في المحافظات أمر مهم، لكن بالمقابل يجب ان يتم منح المحافظات بعض المرونة والعمل وفق اللامركزية، أو ستراتيجية "أهل مكة أدرى بشعابها"، في إشارة الى ان المحافظات هي الاعلم باحتياجاتها من المركز.

وقال دواي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدولة تدعم وتدعو الى اللا مركزية في ادارة المحافظات، وهذا النظام يحمل ايجابيات وسلبيات"، مبينًا أن "السلبيات يمكن اجمالها في امكانية استغلال الصلاحيات بشكل يفضي الى نهب المال العام والادلة على ذلك كثيرة، لذا فان اللا مركزية تنجح مع الادارة الكفوءة والحريصة على المال العام".

واضاف، ان "كل المحافظات ترفع من خلال القنوات الرسمية احتياجاتها الى وزارات التخطيط وهي من تقر الكلف المادية قبل المصادقة عليها"، مستدركًا: "لكن الامر يبقى مرهونا بالشفافية ووجود رقابة على عمليات تنفيذ المشاريع بما يتلائم مع ما اتفق عليه في بنود المشاريع".

ولفت الى ان "اللا مركزية لاتعني الاستقلالية بل هي خلق مساحة لحرية العمل بالتنسيق مع الادارات التنفيذية والتشريعة"، مبينا ان "اهل مكة ادرى بشعابها هو السياق الذي يجب ان لايغيب عن بغداد في تعاملها مع المحافظات لذا فان وجود رقابة ومتابعة واشراف من قبل دوائر قطاعية يمثل مثلث مهم في خلق خطط ستراتيجية لاتخلو من افكار محلية تكون الاقرب للواقع".





وفي اكثر من مناسبة، كرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني انتقاده لاختيارات وتوجهات المحافظين في عملية اقرار المشاريع، معتبرًا انها شابها الكثير من الهدر عبر اختيار مشاريع ليس ذات ضرورة كبيرة مقارنة مع ماتحتاجه المحافظة.

وشدد السوداني على المحافظين كافة ان تكون مشاريع محافظاتهم موافق عليها من بغداد ومنسجمة تمامًا مع البرنامج الحكومي وليست بعيدة عنه".