الهجرة تعلن عودة 117 نازحاً من مخيمات أربيل الى مناطقهم في نينوى وصلاح الدين

2023/08/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس (24 آب 2023) عودة (117) نازحاً من مخيمات أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في نينوى وصلاح الدين تنفيذاً للمنهاج الوزاري.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان جابرو، اعلنت عودة (117) نازحاً من مخيمات محور الخازر في محافظة اربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في مركز مدينة الموصل وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى، وفي ناحية الصينية وقضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين"، مشيرة الى أن "ذلك جاء ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي. "

وأضافت أن "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لملف عودة النازحين إلى مناطقهم طوعياً، فضلاً عن توفير كافة التسهيلات لهم ومتطلبات العيش الكريم للأسر العائدة".

وأكدت جابرو بحسب البيان الى أن "فرق فروع الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية".



