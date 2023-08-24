13 فرقة إطفاء تخمد حريق معمل للصناعات الغذائية شرقي بغداد

2023/08/24 | 10:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق مستخدمة من قبل معمل "الباشا" للصناعات الغذائية في منطقة جميلة الصناعية شرقي بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إن فرقها استنفرت ودفعت بـ13 فرقة إطفاء لتكافح النيران داخل المعمل المحترق ونجحت بإيقاف امتداد النيران إلى البنايات المجاورة اولاً، لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط بناية المعمل والسيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وطلب الدفاع المدني في بيانه، فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.