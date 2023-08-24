زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تركيا

2023/08/24 | 10:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، الخميس، ولاية ملاطية التركية.

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جاء ذلك وفق ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث AFAD على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، حيث قالت الهيئة إن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب ولاية ملاطية التركية شرقي البلاد.

وبحسب الهيئة، فقد تم تسجيل الهزات في منطقة إيشيليورت الساعة 08:35 بالتوقيت المحلي، وكان مصدر الزلزال على عمق 7 كيلومترات.

وكان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، 6 فبراير 2023، بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا في المنطقة.