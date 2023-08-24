ماذا حدث للحالتين المصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر؟.. الصحة توضح

2023/08/24 | 10:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تطورات الحالتين المصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر، مشيرا إلى أن الحالتين تم اكتشافهما خلال الأسبوع الماضي، وتم إجراء تحليل pcr لهما داخل معامل وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن نتائج التحاليل تم معرفتها يوم الاثنين ولم يتم عزلهما داخل أي مستشفى لعدم الحاجة إلى ذلك.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ماذا حدث لحالات كورونا المصابتين بالمتحور الجديد في مصر؟

وقال المصدر، إن الحالتين يعانيان من أعراض خفيفة للغاية، تشبه نزلات البرد، من ارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير شديد في العضلات، ورشح وعطس، مشيرا إلى أنهما تم عزلهما منزليا، وخضعتا للبروتكول العلاجي الذي حدده الطبيب، وهو بروتوكول علاج كورونا، وهما الآن يتماثلان للشفاء بشكل طبيعي وحالتهما جيدة للغاية «على نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم سيتم شفائهما بشكل تام من المتحور».

المتحور الجديد لكورونا ليس بخطورة «دلتا بلس»

وأضاف المصدر، أن متحور كورونا الجديد، لا يشكل أي خطورة على الوضع الوبائي المحلي أو العالمي، وهو أحد متحورات فيروس كورونا وهو ليس بخطورة متحور «دلتا بلس» على سبيل المثال، الذي شكل خطورة في وقتها، حيث ساهم وقتها في ارتفاع عدد الإصابات وزيادة التردد على مستشفيات الحميات والصدر، ولكن المتحور الجديد لكورونا لم يحدث أي تغيرات على الوضع الوبائي حتى الآن.

وأكد المصدر، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد هي أعراض بسيطة للغاية ولا توجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية بشأن الحالات المصابة بالمتحور الجديد، مشيرا إلى أن التوصيات على المواطنين هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

"صحيفة الوطن المصرية"