طقس كردستان: انتهاء موجات الحرّ وانخفاض لحدود 8 درجات خلال أيام

2023/08/24 | 10:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قالت مديرية الأرصاد الجوية لإقليم كردستان، إن موجات الحر انتهت وأن الطقس سيكون ضمن المعدلات السنوية الطبيعية اعتبارا من اليوم.

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وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كردستان في بيان تابعه "ناس"، (24 آب 2023)، انتهاء موجة الحر بانتهاء يوم امس الأربعاء.

وذكرت المديرية ان درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها السنوية خلال الأيام المقبلة، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة ستنخفض 6-8 درجات مئوية منتصف الاسبوع المقبل.

وأضافت أنه من غير المتوقع حدوث موجة حارة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حيث تكون الموجات الحارة أقل فعالية ولا تستمر أكثر من يوم واحد، وبذلك تنتهي موجات الحر الصيفية هذا العام.