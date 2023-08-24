’انفراج بحل الأزمة المائية’.. وزير الموارد يعلن زيادة إطلاقات نهر دجلة

2023/08/24 | 11:07 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، الخميس، زيادة إطلاقات نهر دجلة، فيما أشار قرب تجاوز العراق للازمة المائية.

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وقال ذياب، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (24 آب 2023)، إن "هناك زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة"، منوها أن "الإطلاقات في نهر الفرات لاتزال قليلة".

وأوضح، أن "جهوداً كبيرة بذلتها الوزارة ساعدت في تجاوز الازمة منها نصب محطة ضخ كبيرة على الثرثار للاستفادة من الخزين المتاح في البحيرة لتعزيز نهر الفرات".

وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأربعاء، ضرورة حصول العراق على حصة عادلة من المياه.

كما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجانب التركي الى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات، مثمنا المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه فيدان، أن الجفاف يهدد الاقتصاد والزراعة في العراق، فيما أشار فيدان، إلى التوصل لاتفاق لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن المياه.