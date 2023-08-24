إنتشال جثتي فتاتين من نهر في إقليم كوردستان

2023/08/24 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء "عقرة" التابع لمحافظة دهوك، أنها انتشلت صباح اليوم الخميس، جثتي فتاتين من نهر الخازر.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن فرقها تواجدت اليوم في الساعة 06:30 صباحا على النهر وبالقرب من قرية خليلكان التابعة لناحية گردسين، مضيفة أنه تم العثور على جثتي الفتاتين داخل نهر الخازر.

هذا ولم تكشف مديرية الدفاع المدني في عقرة عن هوية الفتاتين، مكتفية بالقول إن الجثتين أُرسلتا إلى دائرة الطب العدلي.