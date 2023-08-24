وزير الطاقة التركي يصل إلى أربيل

2023/08/24 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، ورئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو، وعدداً من المسؤولين في حكومة الإقليم كانوا في استقبال وزير الطاقة التركي في مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن بيرقدار سينضم إلى الاجتماع المقرر انعقاده بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للتباحث حول العلاقات الثنائية، واستئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان.

وكان وزير الخارجية التركي قد وصل في ساعات متقدمة من صباح اليوم الخميس الى أربيل قادما من العاصمة العراقية بغداد.