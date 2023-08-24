2023/08/24 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر تموز 2023 بعد انتهاء مدة محكوميتهم. أعلنت وزارة العدل، عن أعداد النزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر تموز 2023، ومن بينهم المشمولين بالعفو العام والمطلق سراحهم بقرار العفو الخاص . وذكر الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، […]

ظهرت المقالة العدل تعلن عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر تموز أولاً على ايرث نيوز.