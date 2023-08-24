2023/08/24 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سحبت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. ووضعت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي تضع الزوراء العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب الرفاع والنجمة والعربي، فيما تواجد ممثل العراق الآخر الكهرباء في المجموعة الثانية إلى جانب الوحدات والكويت واتحاد أهلي حلب. وتشهد النسخة […]

ظهرت المقالة مجموعتان متوازنتان للزوراء والكهرباء بكأس الاتحاد الآسيوي أولاً على ايرث نيوز.