2023/08/24 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في ظل استمرار التيار الصدري بمقاطعته العملية السياسية وعدم حسم مشاركته في الانتخابات المحلية حتى الآن، أعلن كل من ائتلاف "الوطنية"، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، وحركة "امتداد"، التي تجمع عددا من الشخصيات والقوى المدنية مقاطعة الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.

4 أسباب للمقاطعة

وفي تصريح خص به "بغداد الوم"، أكد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، وجود 4 اسباب وراء مقاطعة احزاب انتخابات كانون الاول المقبل.

وقال التميمي، إن "مقاطعة احزاب وتحالفات وتيارات سياسية عدة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في كانون الاول المقبل ليست مفاجئة خاصة مع الاعتراضات الكبيرة على قانون الانتخابات الذي قلص القدرة التنافسية للأحزاب الصغيرة والمستقلين في التنافس مع القوى الكبيرة، الأمر الذي أعاد الامور الى المربع الاول".

"المال الأسود"

واضاف، أن "4 اسباب رئيسية وراء المقاطعة والتي ستزداد مع قرب موعد الانتخابات أبرزها "المال الأسود" في اشارة الى المال السياسي التي تمتلكه أطراف محددة بسبب ما لديها من مكاتب اقتصادية وفرت لها المال الذي يستخدم في الكسب الانتخابي في ظل غياب أي محددات للأنفاق".

وأشار الى أن "من بين الأسباب أيضا هي سطوة بعض القوى وتغلغلها في المؤسسات الحكومية لدرجة يمكن تجييرها ملف الخدمات".

خوف من الفشل

وتابع التميمي أن "بعض القوى تدرك بانها وصلت الى نهاية المطاف وان مشاركتها ربما تكون ايذانا بفشلها في المسار السياسي خاصة مع الاخفاقات المتكررة وابتعادها عن القواعد الشعبية".

ولفت الى أن "القوى التي علقت مشاركتها وجودها متواضع في المشهد السياسي ما يعني ان تأثيرها لن يكون كبير".

بمشاركة 50 تحالف سياسي

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفا انتخابيا في الانتخابات المحلية، 33 منها هي تحالفات جديدة.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، حيث تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.



