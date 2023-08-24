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بنزيمة في مباراة إنهاء الشكوك من بوابة الهدف الأول في الدوري

بنزيمة في مباراة إنهاء الشكوك من بوابة الهدف الأول في الدوري
بنزيمة في مباراة إنهاء الشكوك من بوابة الهدف الأول في الدوري
2023/08/24 | 11:22 - المصدر: العربي الجديد

فشل المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة في هز شباك منافسيه في آخر 3 مباريات رسمية مع فريقه الجديد، الاتحاد السعودي، ذلك بعد بداية قوية للنجم الجديد للدوري السعودي وقائد ريال مدريد سابقا، وذلك قبل خوض مباراة الأسبوع الثالث من الدوري، حيث سيواجه فريق الاتحاد، الخميس، نادي الرياض عند الساعة 9 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

وسجل بنزيمة في أول 3 مباريات رسمية توالياً، حيث هزّ شباك الترجي التونسي في البطولة العربية، ثم أضاف هدفاً ثانياً في مرمى ممثل تونس الثاني النادي الصفاقسي ثم أحرز هدفاً ثالثاً في البطولة العربية عند مواجهة الشرطة العراقي.

وتوقفت نجاحات بنزيمة بشكل مفاجئ حيث عجز عن مساعدة فريقه في ربع نهائي البطولة العربية أمام الهلال، ثم امتدت الصعوبات لاحقاً في الدوري السعودي عندما فشل مرّتين في التهديف، ليتواصل بحثه عن الهدف الأول في الدوري المحلي.

ولا يريد بنزيمة الدخول في دائرة الشك والضغوط في حال تواصل فشل بنزيمة في التهديف، باعتبار أن مهمة هدّاف ريال مدريد سابقا هي إحراز أكبر عدد من الأهداف لمساعدة الفريق في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري المحلي.

وخلال مواجهة نادي الرياض، فإن المهمة لن تكون سهلة على فريق الاتحاد بما أن المنافس حصد أربع نقاط في أول مواجهتين وبالتالي قد يشكل عقبة أمامه لحصد الفوز الثالث تواليا ويمنع بنزيمة من فك عقدة التهديف في الدوري وتسجيل الهدف الأول.

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