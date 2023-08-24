مجموعات متباينة في كأس الاتحاد الآسيوي.. وقوية بين الأندية العربية

2023/08/24 | 11:22 - المصدر: العربي الجديد

سحبت اليوم الخميس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة، ومتوازنة للبعض.

وجاء نادي الكويت الكويتي المتوج 3 مرات سابقاً ضمن المجموعة الثانية القوية التي ضمّت الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والاتحاد الأهلي حلب السوري بطل نسخة 2010.

أما العهد اللبناني بطل نسخة 2019 فقد جاء في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني والنهضة العماني، بينما كانت مجموعة الزوراء قوية بوقوعه إلى جانب الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

وتقام النسخة رقم 19 من كأس الاتحاد الآسيوي، وهي أول نسخة تقام بنظام من الخريف إلى الربيع، بمشاركة 36 فريقاً من مختلف مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس عبر تسع مجموعات، وستنطلق البطولة في شهر سبتمبر/ أيلول وتختتم في مايو/ أيار 2024، مع العلم أن الفرق الأسترالية ستشارك في هذه النسخة للمرة الأولى عبر ماكارثور وسنترال كوست مارينرز.

ويتأهل الحاصل على المركز الأول في كلّ مجموعة إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني إلى قبل نهائي منطقة الغرب وينطبق الأمر على منطقة آسيان، وبحيث يتأهل الفريقان الفائزان في قبل النهائي للمنافسة بالمباراة النهائية لكل منطقة.

وينتقل بطل منطقة آسيان للمنافسة في الدور قبل النهائي للمناطق، وبحيث ينضم إليه أصحاب المركز الأول في المجموعات الرابعة (الجنوب) والخامسة (الوسط) والتاسعة (الشرق).

وستسحب قرعة من أجل تحديد مواجهتي نصف نهائي المناطق، على أن يتقابل الفريقان الفائزان في نهائي المناطق، من أجل تحديد الفريق المتأهل لمواجهة الفائز بنهائي منطقة الغرب، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 الذي يقام يوم 5 مايو/ أيار 2024.

وهنا المجموعات كاملة بحسب المناطق:

غرب آسيا

المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سورية)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان).

المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سورية).

المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت).

جنوب آسيا

المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند).

وسط آسيا

المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، التين عسير (تركمانستان)، أبدش عطا (قرغيزستان)، ميرو (تركمانستان).

آسيان

المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفيليبين)، ماكارثور (أستراليا)، شان يونايتد (ميانمار)، فنوم بينه كراون (كمبوديا).

المجموعة السابعة: تيرينغانو (ماليزيا)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، ستاليون لاغونا (الفيليبين)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا).

المجموعة الثامنة: هايفونغ (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، صباح (ماليزيا)، ماكاسار (إندونيسيا).

شرق آسيا

المجموعة التاسعة: سي بي كي (الصين تايبيه)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، أولان باتار (منغوليا)، تايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه).