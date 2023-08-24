ثلاثة متعاطين للمخدرات يغتصبون شاباً ويقتلونه ويرمون جثته في نهر ببغداد (صور)

2023/08/24 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مكافحة إجرام بغداد، يوم الخميس، عن جريمة اغتصاب وقتل شاب من قبل 3 متهمين متعاطين للمخدرات بعد تسجيل الحادث على أنه "انتحار".

وقالت المكافحة في بيان اليوم، إن مفارزها في مكتب المدائن لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لاشتراكهم باغتصاب شاب، وقتله ثم رمي جثته في النهر لإخفاء معالم الجريمة وتسجيل الحادث على أنه انتحار من قبل المجني عليه.

ووفقا للبيان فإنه، بعد إحالة الأوراق التحقيقية الى مكتب المدائن لمكافحة الإجرام من مركز شرطة جسر ديالى ومباشرة المكتب بالتحقيق في القضية، تبين أن المجني عليه تم قتله من قبل المتهمين الثلاثة بعد اغتصابه وكانوا متعاطين للمواد المخدرة، وبعد قتله قاموا برمي جثته في النهر.

ونوه البيان إلى أنه "بعد التحري وجمع المعلومات بالوسائل الفنية تم التوصل الى المتهمين الثلاثة والقبض عليهم بالتعاقب وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وقد اعترفوا صراحة باشتراكهم بجريمة الاغتصاب والقتل، فضلاً عن تعاطي المواد المخدرة والمتاجرة بها في محافظة بغداد.

وتابعت المكافحة في بيانها، أنه تم عرض المتهمين على أنظار قاضي التحقيق المختص وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيفهم أصولياً استناداً لأحكام المادة 406 ق.ع.