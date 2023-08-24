السليمانية بديلاً.. منتخب صالات العراق يلغي معسكره في البحرين

2023/08/24 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألغى المنتخب العراقي لكرة الصالات، المعسكر التدريبي المقرر في البحرين، بسبب عدم الحصول على تأشيرات دخول الوفد، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية في أوزبكستان للمدة من 7-11 تشرين الأول المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي، علي عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيغادر إلى السليمانية للإقامة بمعسكر بديل هناك يوم 29 من شهر آب الجاري".

وأبدى عيسى، استغرابه من الجانب البحريني الذي هو من تقدم بطلب الاستضافة وخوض مباراتين وديتين مع المنتخب العراقي، إلا أن السلطات البحرينية لم تصدر تأشيرة لوفد المنتخب".

وأضاف أن "المنتخب وبعد انتهاء معسكره في السليمانية سيتوجه إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين مع منتخب إندونيسيا في الرابع عشر والسادس عشر من شهر أيلول المقبل".

وأكد أن "مدرب المنتخب العراقي البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، هو من طلب إقامة معسكر داخلي في مدينة السليمانية بدلاً من ذهابه إلى البحرين بعد حصول موافقة اتحاد الكرة العراقي".

يذكر أن منتخب العراق الوطني لكرة الصالات، يستعد للدخول في غمار التصفيات الآسيوية التي ستقام في أوزبكستان في شهر تشرين الأول المقبل، وأوقعت القرعة منتخب العراق في التصفيات الآسيوية إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.