إجرام بغداد تعتقل 3 متهمين اغتصبوا شاباً ثم قتلوه ورموا جثته في النهر

2023/08/24 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس (24 آب 2023)، اعتقال 3 متهمين باغتصاب شاب، ثم قتله ورمي جثته في النهر، مبينةً أن المطلوبين كانوا يتعاطون المخدرات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مكتب المدائن لمكافحة الإجرام، تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لاشتراكهم باغتصاب شاب وقتله ثم رمي جثته في النهر لإخفاء معالم الجريمة وتسجيل الحادث على أنه انتحار من قبل المجني عليه".

وأضافت أنه "بعد إحالة الأوراق التحقيقية الى مكتب المدائن لمكافحة الإجرام من مركز شرطة جسر ديالى ومباشرة المكتب بالتحقيق في القضية، تبين أن المجني عليه تم قتله من قبل المتهمين الثلاثة بعد اغتصابه وكانوا متعاطين للمواد المخدرة، وبعد قتله قاموا برمي جثته في النهر".

وبينت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات بالوسائل الفنية تم التوصل الى المتهمين الثلاثة والقبض عليهم بالتعاقب وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وقد اعترفوا صراحة باشتراكهم بجريمة الاغتصاب والقتل، فضلاً عن تعاطي المواد المخدرة والمتاجرة بها في محافظه بغداد".

وتابعت: "تم عرض المتهمين على أنظار السيد قاضي التحقيق المختص وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيفهم أصولياً استناداً لأحكام المادة 406 ق.ع".