وزير الداخلية ورئيس الوزراء الاردني يبحثان سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

2023/08/24 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (24 آب 2023)، مع رئيس الوزراء الاردني سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأخير، التقى على هامش زيارته للملكة الاردنية الهاشمية بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردني"، مبيناً أنه "في بداية اللقاء نقل وزير الداخلية تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة العراقية الى الاردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا".

وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على المستوى الامني بما يعزز الامن والاستقرار ومنها محاربة المخدرات وتامين الحدود المشتركة والجرائم العابرة للحدود".

وأمس الاربعاء (23 آب 2023)، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد أمني، بدعوة رسمية من نظيره الأردني.



