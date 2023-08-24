تعرف على الالماني أوليفر هاردر مدرب منتخب العراق للسيدات لكرة القدم

2023/08/24 | 11:55 - المصدر: رياضة العراق

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تعيين الالماني أوليفر هاردر مدرباً لمنتخبه الوطني للسيدات، وذلك في اطار خطوة تهدف إلى تشكيل منتخب قادر على المنافسات في الاستحقاقات الخارجية والانتقال الى مرحلة فنية ايجابية.

وقال الاتحاد للعبة في بيان إن "رئيس الاتحاد عدنان درجال حض الجهاز الفني الجديد لقيادة تدريبات المنتخب النسوي خلال لقائه بالمدرب الجديد على ضرورة العمل في اختزال الوقت وتشكيل منتخب نسوي قادر على الانتقال الى مرحلة فنية أفضل"، مشددا على "أهمية متابعة اللاعبات العراقيات خارج البلاد".

وأوضح درجال في اشارة الى المصاعب التي تعترض كرة القدم النسوية في العراق "المشاكل التي تواجهها كرة القدم النسوية في العراق هي المنشئات الرياضية، وبروتوكول التعاون والتطوير المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مجال كرة القدم النسوية سيساعد الجهاز الفني الجديد في مهمته".

ولم يوضح الاتحاد العراقي الفترة الزمنية المحددة لعمل المدرب الالماني الجديد مع منتخب السيدات وقيمة صفقة التعاقد معه.

من هو أوليفر هاردر

أوليفر هاردر (مواليد 31 يناير 1986) هو مدرب كرة القدم ولاعب سابق من نيوزيلندا، وكان في السابق مدير فريق SK Brann Kvinner النرويجي.

قام بالتدريب في الولايات المتحدة والصين والنرويج، وكان مدرب فريق Klepp IL النرويجي للسيدات من عام 2017 حتى عام 2019، ومدرب فريق West Ham United Women من عام 2020 حتى عام 2022.

مسيرته الاحترافية كلاعب

لعب هاردر كرة القدم في ناديين في بطولة نيوزيلندا لكرة القدم كحارس مرمى.

مسيرته التدريبية

لقد قام هاردر بالتدريب في الولايات المتحدة والصين والنرويج وإنجلترا. في الولايات المتحدة، عمل مدربًا في نظام دوري Connecticut Junior Soccer Association. وكان مدربًا مساعدًا في نظام كرة القدم الجامعية الأمريكية لفرق NJIT Highlanders وYale Bulldogs. وعمل أيضًا لصالح Club Football China.

في عام 2017، أصبح هاردر مدربًا رئيسيًا لفريق كرة القدم للسيدات Klepp IL. خلال الثلاث مواسم التي قادها، حقق الفريق المركز الرابع والثاني والثالث على التوالي. وكانت مركزة Klepp في عام 2017 هو أول مرة منذ 20 عامًا ينجحون فيها في الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري. وتم ترشيحه لجائزة مدرب العام النرويجي في عامي 2017 و2018. غادر هاردر Klepp في نهاية عام 2019.

في ديسمبر 2019، أصبح هاردر مساعد مدير فريق Sandnes Ulf للرجال. في موسم 2020، احتل Sandnes Ulf المركز السابع في الدوري المحلي. وغادر منصبه في نهاية موسم 2020. كما كان مساعد مدير للمنتخب النرويجي للسيدات تحت 23 عامًا.

في ديسمبر 2020، تم تعيين هاردر مديرًا فنيًا لفريق West Ham United Women على عقد يمتد لعامين ونصف العام. استبدل مات بيرد كمدرب رئيسي. وتم تأجيل أول مباراة له تحت قيادة West Ham ضد Manchester City بسبب إصابات إيجابية بفيروس كوفيد-19 في فريق Manchester City. وقاد هاردر West Ham إلى المركز السادس في موسم 2021-2022 في FA WSL، حيث حققوا أعلى نقاط لهم على الإطلاق في موسم واحد. استقال هاردر في 8 مايو 2022. في عام 2022، حصل هاردر أيضًا على رخصة UEFA Pro.

عاد هاردر إلى النرويج في يونيو 2022، حيث تم تعيينه مديرًا رياضيًا جديدًا لفريق SK Brann Kvinner. عندما غادر مدير Brann Alexander Straus لفريق بايرن ميونخ للسيدات، تولى هاردر المسؤولية كمدير في يوليو 2022. وبعد فوزهم بكأس Toppserien وكأس النرويج للسيدات في 2022، تم إنهاء توظيف هاردر بالتراضي في مايو 2023. في يونيو 2023، انضم هاردر إلى المنتخب النرويجي تحت 21 عامًا كمساعد مدير لمبارياتهم ضد اسكتلندا.