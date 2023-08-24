واسط تقرر جعل الدوام الرسمي 50‎ بالمئة‎ في الدوائر الحكومية

2023/08/24 | 12:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قررت محافظة واسط، الخميس، جعل الدوام الرسمي 50 بالمئة في الدوائر الحكومية بدءاً من الأحد المقبل.

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وذكر بيان للمحافظة تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2023)، أنه "نظراً لقرب حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين ومن أجل إكمال الاستعدادات اللازمة في تنظيم أمور الزيارة ولفسح المجال أمام الموظفين في المشاركة في الزيارة والمواكب الخدمية، تقرر ان يكون الدوام الرسمي 50 بالمئة في الدوائر الحكومية بدءاً من يوم الأحد المقبل باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية والمصارف والمشاريع".

وأكد، على "الاستنفار التام لكافة الدوائر من أجل إنجاح الزيارة ومتطلباتها كافة".