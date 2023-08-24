2023/08/24 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت محافظة واسط، اليوم الخميس، جعل الدوام الرسمي 50 بالمئة في الدوائر الحكومية بدءاً من الأحد المقبل. وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “نظراً لقرب حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) ومن أجل إكمال الاستعدادات اللازمة في تنظيم أمور الزيارة ولفسح المجال أمام الموظفين في المشاركة في الزيارة والمواكب الخدمية، تقرر […]

ظهرت المقالة واسط تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50 ‎%‎ في الدوائر الحكومية أولاً على ايرث نيوز.