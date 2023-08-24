2023/08/24 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا النائب عن محافظة الديوانية عضو لجنة النزاهة النيابيه عزيز شريف المياحي، اليوم الخميس، هيئة النزاهة الاتحادية الى فتح تحقيق في ملفات تتعلق بشبهات فساد وهدر بالمال العام وسوء الادارة في مديرية بلدية الديوانية. وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته ايرث نيوز ان “هنالك العديد من الملفات التي تتضمن شبهات فساد وهدر […]

ظهرت المقالة برلماني يدعو لفتح تحقيق بملفات فساد تخص بلدية الديوانية أولاً على ايرث نيوز.