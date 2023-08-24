2023/08/24 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل بشأن قرار اعتزاله، وحلم المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم القادمة 2026. وبعد انتشار شائعات كثيرة عن اعتزال محتمل للنجم الأرجنتيني عقب فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، قال ميسي في تصريحات أبرزتها شبكة tycsports: “لا أفكر في الاعتزال، أحب اللعب والاستمتاع بالكرة والتنافس وخوض التدريبات”. […]

ظهرت المقالة “لا أريد أن أندم”.. ميسي يحسم الجدل حول اعتزاله قريبا أولاً على ايرث نيوز.