2023/08/24 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سحبت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد القوة الجوية في المركز الثالث إلى جانب الاتحاد السعودي، سيبهان الإيراني وأجمك الأوزبكي. وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد […]

ظهرت المقالة مجموعة صعبة للقوة الجوية في دوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.