العراق يتفق مبدئيا مع تركمانستان على استيراد الغاز

2023/08/24 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (24 آب 2023)، الاتفاق مبدئياً مع تركمانستان على استيراد كميات من الغاز.

وذكر إعلام الوزراة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، أكد حرص الحكومة والوزارة على تعزيز افاق التعاون مع الدول الصديقة في مجال الغاز ومنها تركمانستان".

وقال صابر بحسب البيان إن "وفداً حكومياً رفيعاً عقد اجتماعات مع المسؤولين في قطاع الغاز في جمهورية تركمانستان، وتم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الاعداد لها لهذا الغرض".

وأضاف أنه "من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن الكميات المقترحة والأليات التي يتم اعتمادها بين البلدين"، مشيراً الى "أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع افاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد احد اهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم".

وأوضح البيان أن "الوفد ضم كل من عادل كريم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج والمستشار عبد الحمزة هادي ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة النفط نصير عزيز وعدد من المسؤولين".











