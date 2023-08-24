الأعلى منذ 3 أشهر.. صحة ديالى تسجل ارتفاعا ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات بحوادث السير

2023/08/24 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (24 آب 2023) ارتفاع نسبة حوادث السير في المحافظة، مبينةً أنها الأعلى منذ 3 أشهر.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ "بغداد اليوم"، إن" 4 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرين بـ 5 حوادث سير خلال ساعات في طرق متفرقة من ديالى".

وأضاف، أن "هناك 3 أسباب رئيسية وراء حوادث السير الدامية في ديالى هي السرعة وعدم الالتزام بالإرشادات المرورية والاتصال اثناء القيادة"، مشيراً الى أن "حصيلة الإصابات والوفيات بسبب الحوادث هي الأعلى في المحافظة منذ 3 أشهر".

وأشار الى ان "اغلب المصابين نقلوا الى ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج".

ويعزو مختصون اتساع المشكلة إلى تهالك الطرق وعدم إنشاء أخرى جديدة أو إضافة تحديثات على الموجودة قبل عام 2003، إضافة إلى ضعف التجاوب مع تعليمات وقوانين المرور وقلة العلامات التحذيرية.

وسجلت مديرية صحة محافظة ديالى، خلال العام الماضي ،أكثر من خمسة آلاف حادث سير في المحافظة، مشيرة الى أن تلك الحوادث خلفت بمئات الجرحى والقتلى.

و يموت سنوياً نحو 1.3 مليون شخص جراء الحوادث المرورية في العالم، بمعدل أكثر من شخصين في الدقيقة الواحدة.



