اتفاق على انضمام ثلاث دول عربية لمجموعة ’بريكس’

2023/08/24 | 13:10 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن رئيس جنوب إفريقيا أنه تم الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس.

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وأكد أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس.

وكانت تستعد دول الأسواق الناشئة الكبرى لدعوة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والعديد من الدول الأخرى للانضمام إلى تكتلها في مسعى لتوسيع نفوذها العالمي.

ومجموعة "بريكس" (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي يسعى لكسر هيمنة الغرب بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/أيلول 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.

أصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.