’ثلج بـ6 مليارات’.. بيان من الهجرة يحسم الجدل

2023/08/24 | 13:10 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، بياناً بشأن كل من ينتقد عملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة، فيما توعدت بملاحقة تلك الأصوات التي تحاول تشويه إنجازاتها قانونياً.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2023)، إنه "في الوقت الذي حققت فيه الوزارة نجاحاً كبيراً في ملف عودة النازحين بشكل طوعي وإغلاق المخيمات، تحاول بعض الجهات مهاجمة الوزارة إعلامياً وإطلاق الاتهامات جزافاً، ظناً منها أنها ستكسب ودّ الجهات الرافضة لعودة النازحين، وضرب إنجازات الوزارة عن طريق التشويش على الرأي العام".

وأضاف، أن "تكرار ما تنشره الصفحات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي دون أي دليل، كقضية الستة مليارات لشراء الثلج لا وجود لها".

وأشار إلى، أن "وزارة الهجرة غير متفرغة للرد على هذه الأصوات النشاز، ومَن يمتلك أية أدلة على مخالفات في عمل الوزارة فبإمكانه أن يقدمها الى الجهات الرقابية المعنية وأولها هيئة النزاهة والادعاء العام"، متوعدة "بمقاضاة جميع الأشخاص الذين يحاولون تسقيط عملها لغايات سياسية معروفة".

وأكد، أن "وزارة الهجرة لن تتوقف عن إغلاق المخيمات في إقليم كردستان وتسهيل العودة الطوعية لجميع النازحين فيها، إسوة ببقية المحافظات وخصوصاً أهلنا في سنجار تنفيذاً للبرنامج الحكومي".