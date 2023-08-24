2023/08/24 | 13:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، وبالتعاون مع مديرية المتفجرات ومفارز” k9 ” في هيئة الحشد الشعبي من العثور على كدس أسلحة وعتاد في قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز ان “ذلك جاء خلال عملية أمنية وبعد استحصال الموافقات القضائية حيث […]

ظهرت المقالة الحشد يعثر على كدس للعتاد في قضاء المدائن يضم أحزمة ناسفة أولاً على ايرث نيوز.