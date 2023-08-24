نيجيرفان بارزاني خلال استقباله فيدان: الإقليم لن ينسى ابدا دعم ومساندة تركيا

2023/08/24 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن شكره الى تركيا لدعمها ومساندتها الاقليم، مؤكدا أن كوردستان لن تنسى أبدا هذا الدعم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، موضحة أن اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الاقليم، شهد التباحث حول علاقات تركيا مع العراق والإقليم ومجالات التعاون المشترك بينهما وعلاقات وخلافات اربيل وبغداد والمفاوضات بينهما والوضع في العراق واقليم كوردستان بشكل عام.

والى جانب التعبير عن سعادته بزيارة وزير الخارجية التركي، اكد بارزاني، وفق البيان، على ان اقليم كوردستان ينظر باهمية إلى العلاقات مع تركيا والتي تربطهما مصالح اقتصادية وتجارية وامنية مشتركة، مشيراً إلى الاستعداد لتطوير العلاقات بين اربيل وانقرة في جميع المجالات .

كما عبر بارزاني عن شكره لتركيا على دعم إقليم كوردستان في جميع المجالات، لاسيما في الأوقات الصعبة، واشار الى ان اقليم كوردستان لن ينسى ابدا دعم و مساندة تركيا له.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي على أن بلاده تهتم بشكل خاص بعلاقتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن بغداد واربيل لديهما اهمية خاصة بالنسبة لتركيا .

وأثنى وزير الخارجية التركي على "أمن واستقرار اربيل واقليم كوردستان"، مبدياً استعداد بلاده بتوسيع العلاقات والمساعدة بين الجانبين في جميع المجالات، معبرا في ذات الوقت عن شكره لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على دوره في تطوير العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع تركيا .

وفي محور آخر من اللقاء، وبحسب البيان، فقد جرى الحديث باهتمام عن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي وتبادل الجانبان الرأي بهذا الشأن، كما جرى الحديث عن وضع المنطقة بشكل عام و عدة مسائل اخرى ذات الاهتمام المشترك .