اتحاد الكرة يدافع عن

2023/08/24 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دافع الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إقامة "دوري المحترفين" في العراق، مشيرا إلى وضع خطة "تدريجية" في تطبيق المعايير الخاصة بالدوري لحين بلوغ الاستقرار الكامل.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الاتحاد احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ أن "السقف الزمني الذي وضعه الاتحاد العراقي لكرة القدم لحين وصول الاستقرار لدوري المحترفين الذي اعتزم الاتحاد للبدء به الموسم 2023-2024 بشكل رسمي بعد دراسة مستفيضة من قبل الاتحاد ومختصين اسبان".

وقال الموسوي؛ ان "الاستقرار الذي سيصله الاتحاد في إقامة دوري المحترفين سيكون بعد مدة خمس سنوات بدءاً من الموسم المقبل ، مبينا انه لايمكن لأي مشروع أن يبدأ ويتطور إلا بعد سقف زمني محدد، يصل بعده للاستقرار التام".

وأشار إلى أن "الاتحاد بالتعاون مع لاليغا الاسباني وضع معايير تدريجية تنجزها الأندية المشاركة في دوري المحترفين يكون تصاعدياً كل موسم"، مبيناً أن "على الاندية انجاز المعايير في الدوري المقبل نسبة 30 بالمئة والدوري الذي بعده تنجز 60 بالمئة منها ثم 90 بالمئة لحين انجازها بالكامل والوصول للاستقرار".

ولفت الى ان "الفرق التي لا تنجز معايير التراخيص الاسيوية لن تشارك بدوري المحترفين لاي سبب كان ولا محسوبيات او مجاملات في استحصال موافقات لقبول الاندية التي لا تجتاز المعايير لاغراض انتخابية كما يثير ذلك البعض".

وبين أن "أي دولة متطورة بلغت المثالية في دورياتها لن تبدأ من القمة بل وصلته تدريجياً كما في الدوريات الأوروبية ودوريات دول المنطقة كقطر والسعودية والإمارات".

من جانبه؛ ابدى الخبير الكروي احمد عباس، عدم رضاه عن عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم واصفا اياه بـ"غير الصحيح".

وبين عباس في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "بهذه الطريقة المستعجلة من الاستحالة اقامة دوري محترفين بالشكل المطلوب، وان تحديد عدد الاندية المشاركة في الدوري من خلال النظام الأساسي خطوة غير صائبة وسيفشل الاتحاد باقامة دوري المحترفين حتماً".

ولفت إلى أن "دوري المحترفين مخالف تماماً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة"، مبيناً أن "المشاكل المالية والديون تعيق من مشاركة اغلب الاندية في دوري المحترفين".

وكان اتحاد الكرة العراقي اوعز للاندية الممتازة العشرين ان تنجز معايير التراخيص الاسيوية للسماح لها بالمشاركة في دوري المحترفين المزمع انطلاقها في شهر تشرين الأول المقبل.