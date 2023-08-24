شرار حيدر يتسلم منحة السوداني

2023/08/24 | 13:50 - المصدر: الفرات نيوز

سفارة جمهوريَّة العراق في أنقرة تسلم منحة رئيس مجلس الوزراء إلى لاعب المنتخب العراقيّ السابق شرار حيدر

سلّم القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في أنقرة خليل إبراهيم محمود، اليوم الخميس المُوافِق 2023/8/24، منحة رئيس مجلس الوزراء السيِّد محمد شياع السودانيّ، إلى لاعب المنتخب العراقيّ السابق شرار حيدر الذي يرقد حاليّاً في أحد المشافي التركيَّة، بسبب تعرّضه لأزمة قلبيَّة أثناء تواجده في تركيا جعلته يفقد الوعي تماماً، وقد تسلَّمها نيابةً عنه الكابتن رياض عبدالعباس.

