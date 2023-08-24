الجيل الجديد يدخل العراق باتفاقية بين سامسونغ وزين

2023/08/24 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

وقعت سامسونغ إلكترونيكس المشرق العربي إلى جانب زين (العراق) اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة الجيل التالي الموزع الرئيسي لزين العراق بهدف تعزيز خدمات البيع والتوريد، وتوسيع نطاق الأعمال وقنوات التوزيع الرسمية المعتمدة في جميع أنحاء العراق.

حيث تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لزين (العراق) في بغداد، من قِبل ليث العبيدي، المدير العام لشركة الجيل التالي، إلى جانب هيون دونغ لي المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي وبحضور علي الزاهد الرئيس التنفيذي لزين العراق. حيث سرت صلاحية بنود الاتفاقية من تاريخ توقيعها.

كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية المديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات المختلفة في كل من زين (العراق) وسامسونج المشرق العربي.

وصرّح علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة زين (العراق): "إن هذه الشراكة تعكس التزام زين (العراق) بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا، حيث سنتمكن في ظل هذه الشراكة الاستراتيجية من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالنا في السوق العراقي. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الشراكة بشكل إيجابي في تلبية احتياجات عملاء جميع الشركاء، وستمنحهم تجربة شاملة ومتكاملة."

وفي سياق متصل، قال هيون دونغ لي المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي: "نحن نتطلع إلى مستقبل مشرق مع شركائنا الاستراتيجيين الجدد، إذ سنعمل جاهدين مع زين (العراق) وشركة الجيل التالي على تحقيق النجاح المشترك وتلبية توقعات عملائنا في الأعوام القادمة. حيث تسعى سامسونج المشرق العربي إلى التوسع في السوق العراقي -أحد أكبر أسواق الهواتف الذكية وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط- من خلال إيجاد علاقات استراتيجية؛ لترتقي بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة في السوق العراقي بشكل أفضل، وتحقق تطلعات العملاء وتوقعاتهم، وتنال رضاهم وولائهم".

ويجدر الاشارة إلى أن شركة الجيل التالي للحلول والخدمات الإلكترونية والتجارة العامة، الموزع الرئيسي لزين العراق وهي إحدى أبرز الشركات العراقية المتخصصة في تقديم الخدمات المتطورة في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتعمل كحلقة وصل بين المستخدم النهائي ومقدمي الخدمة وبموجب هذه الاتفاقية ستكون شركة الجيل التالي أحد الموزعين الرئيسيين المعتمدين لبيع أجهزة سامسونج في العراق.