بيان: وزيران تركيان ناقشا صادرات النفط مع رئيس وزراء كردستان العراق

2023/08/24 | 14:54 - المصدر: رويترز

اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لإجراء محادثات اليوم الخميس تتناول موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم التي تمنعها تركيا منذ مارس آذار هذا العام.

وقالت حكومة الإقليم في بيان إن رئيس الوزراء مسرور برزاني التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار في أربيل.

وقال برزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان عقب اللقاء "ناقشنا عددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وأيضا مع إقليم كردستان، فضلا عن آلية تصدير نفط الإقليم".

ولم يضف أي من المسؤولين معلومات أخرى عن صادرات نفط شمال العراق، كما لم ترد إشارة لما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق الخام عبر تركيا.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس آذار بعد خسارة قضية تحكيم طويلة الأمد رفعها العراق. وتعتبر بغداد الصادرات من المنطقة عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.

وزار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنقرة هذا الأسبوع حيث فشل هو ونظيره التركي في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.