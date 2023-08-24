اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق السياسية › رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين

رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين

رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين
رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين
2023/08/24 | 15:10 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين.

وقال رشيد، في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المحامين في ربوع بلدنا".

وأضاف: "نستحضر أدوارهم المهمة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وخدمة المواطنين، ونستذكر الشهداء منهم الذين قدموا أرواحهم في سبيل أداء رسالتهم الإنسانية".



واصل المتابعة على واع