رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين

2023/08/24 | 15:10 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين.

وقال رشيد، في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المحامين في ربوع بلدنا".

وأضاف: "نستحضر أدوارهم المهمة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وخدمة المواطنين، ونستذكر الشهداء منهم الذين قدموا أرواحهم في سبيل أداء رسالتهم الإنسانية".