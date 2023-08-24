المندلاوي: نؤكد دعم السلطة التشريعية لعمل المحامين واصدار تشريعات تعزز مكانتهم

2023/08/24 | 15:10 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، دعم السلطة التشريعية لعمل المحامين وإصدار تشريعات تعزز مكانتهم.

وقال المندلاوي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات، إلى نقابة المحامين العراقيين، بمناسبة ذكرى تأسيسها، ونثمن عالياً الدور الكبير الذي يمارسه المحامي العراقي في ترسيخ مبادئ النظام والقانون وإرساء قيم الديمقراطية في البلاد، فضلاً عن جهوده في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق المجتمع".

وأضاف، "نؤكد دعم السلطة التشريعية لعملهم من خلال إصدار التشريعات التي تعزز من مكانة المحامي وتدعم حقوقه وتوفر له الحماية".