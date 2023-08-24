اخبار العراق الان

2023/08/24 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أوامر بمنح الصيادلة وذوي المهن الصحية المقبولين اجازة لمدة 5 سنوات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً الى قانون الموازنة الاتحادية لسنة (2023 و 2024 و 2025) وبناءاً على موافقة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي على الطلبات المقدمة الكترونياً من قبل المدرجة اسمائهم أدناه، أصدرت وزارة الصحة أوامر وزارية بمنح (الصيادلة) و(المهن الصحية) في دوائر صحة بغداد والمحافظات أجازة لمدة (5) سنوات".

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