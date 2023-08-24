التربية تصدر توجيهات لإدارات المدارس (وثيقة)

2023/08/24 | 15:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أصدرت وزارة التربية، الخميس، توجيهات لإدارات المدارس استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.

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وذكرت الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2023)، أنها "وجهت المديريات العامة للتربية في عموم العراق إلى الايعاز لإدارات المدارس تهيئة متطلبات مدارسهم من مستلزمات لوجستية واحتياجات ضرورية".

وأضاف البيان: "الوزارة شددت على الاهتمام بالحديقة المدرسية كونها متنفساً وعاكساً حضارياً للبيئة النظيفة والآمنة للتلاميذ بعيداً عن مخاطر التصحر والانبعاثات".