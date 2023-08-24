منتخبنا الوطني يخسر أمام تايلاند في بطولة آسيا لكرة الطائرة

2023/08/24 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني أمام تايلاند ضمن منافسات البطولة الآسيوية المقامة منافساتها في تايلاند. وكسب المنتخب الوطني الشوط الأول بنتيجة 25-22. وعاد المنتخب التايلاندي بقوة، ليحسم ثلاثة أشواط لصالحه بواقع 19-25 و20-25 و18-25.. وسيلعب المنتخب الوطني على الترتيب 11-12 يوم غد الجمعة. وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام الصين تايبيه بثلاثة أشواط للاشيء بواقع […]

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