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منتخبنا الوطني يخسر أمام تايلاند في بطولة آسيا لكرة الطائرة

منتخبنا الوطني يخسر أمام تايلاند في بطولة آسيا لكرة الطائرة
منتخبنا الوطني يخسر أمام تايلاند في بطولة آسيا لكرة الطائرة
2023/08/24 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني أمام تايلاند ضمن منافسات البطولة الآسيوية المقامة منافساتها في تايلاند. وكسب المنتخب الوطني الشوط الأول بنتيجة 25-22. وعاد المنتخب التايلاندي بقوة، ليحسم ثلاثة أشواط لصالحه بواقع 19-25 و20-25 و18-25.. وسيلعب المنتخب الوطني على الترتيب 11-12 يوم غد الجمعة. وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام الصين تايبيه بثلاثة أشواط للاشيء بواقع […]

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