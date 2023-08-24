2023/08/24 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي العهد اللبناني، أن ملعب البصرة الدولي سيكون أرضاً مفترضة لنادي العهد اللبناني قي كأس الاتحاد الآسيوي. وذكر النادي اللبناني في بيان أن “الاتحاد العراقي لكرة القدم وافق على استضافة جميع مباريات العهد المحسوبة على أرضه على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الجنوبية”. ويعد هذا الملعب الذي يدعى أيضًا ملعب البصرة […]

ظهرت المقالة البصرة أرضاً مفترضة للعهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي أولاً على ايرث نيوز.