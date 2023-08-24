2023/08/24 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رغبة الحكومة في إتاحة الفرصة للشركات الماليزية للمساهمة في التنمية وإعمار البنى التحتية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “السوداني، استقبل وزير خارجية ماليزيا، زامبري عبد القادر والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين […]

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع وزير الخارجية الماليزي العلاقات الثنائية بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.